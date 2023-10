Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der FTSE 100 am Dienstag.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 7 504,29 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,383 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 510,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 510,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7 493,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 514,54 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 7 464,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 527,26 Punkten berechnet. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, bei 6 908,76 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2023 bereits um 0,659 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rightmove (+ 1,01 Prozent auf 5,60 GBP), GSK (+ 0,97 Prozent auf 14,98 GBP), Haleon (+ 0,81 Prozent auf 3,41 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,71 Prozent auf 82,38 GBP) und Unilever (+ 0,70 Prozent auf 40,53 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Burberry (-2,86 Prozent auf 18,39 GBP), BT Group (-1,77 Prozent auf 1,14 GBP), Ocado Group (-1,76 Prozent auf 5,77 GBP), Anglo American (-1,63 Prozent auf 22,00 GBP) und Fresnillo (-1,57 Prozent auf 5,27 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 439 083 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 197,662 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,57 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

