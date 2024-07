Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Plus

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 18 056,03 Punkte nach oben. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,138 Prozent auf 17 982,74 Punkte an der Kurstafel, nach 18 007,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17 968,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 067,53 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 17 689,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 696,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 14 032,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 22,28 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Inter Parfums (+ 9,96 Prozent auf 139,65 USD), Donegal Group B (+ 5,71 Prozent auf 12,40 USD), Zions Bancorporation (+ 4,32 Prozent auf 51,62 USD), Provident Financial (+ 4,06 Prozent auf 13,34 USD) und American Superconductor (+ 3,79 Prozent auf 29,61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Paccar (-6,23 Prozent auf 102,27 USD), HealthStream (-5,41 Prozent auf 29,04 USD), Agilysys (-5,31 Prozent auf 105,86 USD), Franklin Electric (-5,07 Prozent auf 99,00 USD) und Resources Connection (-4,28 Prozent auf 10,96 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 361 764 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

