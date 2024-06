Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer

Derzeit agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,03 Prozent auf 17 187,92 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,187 Prozent leichter bei 17 160,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 192,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 107,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 232,54 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 16 340,87 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, bei 16 019,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 259,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 16,40 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 235,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ebix (+ 11,43 Prozent auf 0,39 USD), Apple (+ 5,89 Prozent auf 204,50 USD), PetMed Express (+ 5,71 Prozent auf 4,44 USD), Geron (+ 3,97 Prozent auf 5,24 USD) und New York Community Bancorp (+ 3,90 Prozent auf 3,20 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Sify (-25,03 Prozent auf 0,44 USD), Arundel (-22,33 Prozent auf 0,16 CHF), Comtech Telecommunications (-10,24 Prozent auf 2,06 USD), Nortech Systems (-6,76 Prozent auf 10,20 USD) und MicroStrategy (-5,93 Prozent auf 1 505,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 659 859 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,924 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at