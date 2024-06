Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester

Um 16:00 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,54 Prozent auf 17 590,73 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,431 Prozent höher bei 17 572,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 496,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 17 546,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 609,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 920,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16 384,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 492,52 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 19,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 17 936,79 Punkten. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cumulus Media A (+ 5,35 Prozent auf 1,97 USD), CRESUD (+ 3,11 Prozent auf 8,13 USD), MicroStrategy (+ 2,76 Prozent auf 1 410,00 USD), Sify (+ 2,60 Prozent auf 0,39 USD) und NVIDIA (+ 2,59 Prozent auf 121,17 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Pool (-5,75 Prozent auf 318,48 USD), AmeriServ Financial (-4,03 Prozent auf 2,38 USD), Microvision (-3,50 Prozent auf 0,99 USD), Nektar Therapeutics (-3,42 Prozent auf 1,13 USD) und PetMed Express (-3,17 Prozent auf 4,13 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 361 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,114 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,87 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at