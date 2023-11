Dienstagshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags

Am Dienstag fällt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,20 Prozent auf 35 082,39 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,666 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,622 Prozent schwächer bei 34 932,49 Punkten, nach 35 151,04 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 35 118,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 35 038,44 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 33 127,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 463,69 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 21.11.2022, den Wert von 33 700,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 5,87 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 2,16 Prozent auf 175,82 USD), Verizon (+ 1,39 Prozent auf 37,24 USD), UnitedHealth (+ 1,09 Prozent auf 540,92 USD), Coca-Cola (+ 0,87 Prozent auf 57,90 USD) und Visa (+ 0,87 Prozent auf 252,14 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Intel (-2,91 Prozent auf 43,44 USD), Microsoft (-1,40 Prozent auf 372,14 USD), Goldman Sachs (-1,11 Prozent auf 335,69 USD), American Express (-1,06 Prozent auf 162,11 USD) und Amgen (-1,03 Prozent auf 262,62 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 314 771 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,694 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

