Dienstagshandel in Zürich: SMI mittags im Minus

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 11 985,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,288 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,012 Prozent leichter bei 12 005,64 Punkten, nach 12 007,04 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 967,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 018,09 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, mit 11 272,95 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 477,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 11 443,35 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,30 Prozent nach oben. Bei 12 086,27 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,64 Prozent auf 259,90 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 97,74 CHF), Lonza (+ 0,76 Prozent auf 488,50 CHF), Roche (+ 0,73 Prozent auf 233,80 CHF) und Givaudan (+ 0,45 Prozent auf 4 233,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen UBS (-2,64 Prozent auf 27,71 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,53 Prozent auf 49,03 CHF), Swiss Re (-1,41 Prozent auf 111,95 CHF), Holcim (-1,27 Prozent auf 77,62 CHF) und Zurich Insurance (-1,20 Prozent auf 468,30 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 031 942 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 249,787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at