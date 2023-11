Dienstagshandel in Zürich: SPI beendet den Handel mit Gewinnen

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag legte der SPI via SIX schlussendlich um 0,29 Prozent auf 13 616,23 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,796 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,126 Prozent auf 13 559,07 Punkte an der Kurstafel, nach 13 576,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 559,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 634,74 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SPI auf 14 368,61 Punkte taxiert. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 14 927,07 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, stand der SPI noch bei 13 803,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 fiel der Index bereits um 3,05 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 314,62 Punkten. 13 451,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 59,14 Prozent auf 14,80 CHF), Arundel (+ 24,57 Prozent auf 0,22 CHF), AIRESIS (+ 16,87 Prozent auf 0,58 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 10,29 Prozent auf 11,36 CHF) und Talenthouse (+ 9,09 Prozent auf 0,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-10,14 Prozent auf 62,00 CHF), SHL Telemedicine (-4,22 Prozent auf 7,95 CHF), Sandoz (-3,59 Prozent auf 23,65 CHF), Roche (-3,44 Prozent auf 247,20 CHF) und Roche (-3,09 Prozent auf 233,85 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 15 253 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263,239 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at