Dienstagshandel in Zürich: SPI schlussendlich schwächer

Am zweiten Tag der Woche legten Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX letztendlich Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 15 346,10 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,161 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,217 Prozent stärker bei 15 409,71 Punkten in den Handel, nach 15 376,36 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 233,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 15 477,64 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bewegte sich der SPI bei 16 013,59 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, bei 15 158,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 657,70 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell HOCHDORF (+ 30,00 Prozent auf 6,50 CHF), Evolva (+ 10,07 Prozent auf 0,94 CHF), Xlife Sciences (+ 9,42 Prozent auf 36,00 CHF), OC Oerlikon (+ 7,76 Prozent auf 4,94 CHF) und Kudelski (+ 6,73 Prozent auf 1,59 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ObsEva (-90,00 Prozent auf 0,00 USD), Ascom (-8,79 Prozent auf 5,50 CHF), GAM (-5,67 Prozent auf 0,22 CHF), Vetropack A (-4,27 Prozent auf 30,30 CHF) und Addex Therapeutics (-4,04 Prozent auf 0,06 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 925 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 260,311 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index weist die CPH Group-Aktie mit 8,75 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at