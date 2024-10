Dienstagshandel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Abschläge

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,83 Prozent schwächer bei 16 175,35 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,221 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,227 Prozent auf 16 273,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 310,29 Punkten am Vortag.

Bei 16 273,33 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 140,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Stand von 15 893,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wurde der SPI auf 16 325,74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 13 568,75 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,02 Prozent zu. Bei 16 557,98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Gurit (+ 10,14 Prozent auf 23,35 CHF), Molecular Partners (+ 8,77 Prozent auf 6,20 CHF), Autoneum (+ 5,13 Prozent auf 123,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,76 Prozent auf 0,11 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,75 Prozent auf 10,48 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-17,41 Prozent auf 14,90 CHF), Logitech (-4,87 Prozent auf 73,04 CHF), TX Group (-2,71 Prozent auf 143,60 CHF), Vetropack A (-2,61 Prozent auf 29,80 CHF) und ALSO (-2,56 Prozent auf 247,50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 297 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 254,993 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

