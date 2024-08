Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Der SPI verzeichnete am Dienstagabend Verluste.

Zum Handelsende verlor der SPI im SIX-Handel 0,44 Prozent auf 16 317,09 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,203 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,034 Prozent auf 16 384,15 Punkte an der Kurstafel, nach 16 389,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 302,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 405,32 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 16 246,90 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2024, den Stand von 15 974,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 14 443,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,99 Prozent aufwärts. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 28,09 Prozent auf 0,08 CHF), Kudelski (+ 3,45 Prozent auf 1,50 CHF), Kardex (+ 2,78) Prozent auf 258,50 CHF), Curatis (+ 2,01 Prozent auf 6,10 CHF) und Zug Estates B (+ 1,64 Prozent auf 1 855,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen HOCHDORF (-63,45 Prozent auf 1,78 CHF), Meyer Burger Technology (-13,79 Prozent auf 1,94 CHF), Evolva (-8,51 Prozent auf 0,86 CHF), Xlife Sciences (-7,89 Prozent auf 25,70 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-6,25 Prozent auf 0,30 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. 5 224 108 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,812 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

