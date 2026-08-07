Digi International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Digi International hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,40 USD. Im letzten Jahr hatte Digi International einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Digi International mit einem Umsatz von insgesamt 138,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at