Digital Turbine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Digital Turbine ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Digital Turbine die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 140,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at