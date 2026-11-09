DDR Aktie

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WKN DE: A1JE35 / ISIN: US23317H2013

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09.11.2026 06:30:00

Digitale Bildungsangebote zu DDR, Mauerbau und Mauerfall

Menschenmenge vor dem Brandenburger Tor und der Berliner Mauer

Zeitzeugenberichte, Videos, Graphic Novel, 360-Grad-Rundgänge, AR-Apps & Co.: ein Überblick über digitale Angebote, die die deutsche Teilung thematisieren.

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