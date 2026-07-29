Digitide Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Digitide Solutions veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Digitide Solutions im vergangenen Quartal 7,75 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digitide Solutions 7,36 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at