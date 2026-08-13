Dillard's Aktie
WKN: 861569 / ISIN: US2540671011
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13.08.2026 13:00:44
Dillard's Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Dillard's Inc. (DDS) released a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $97.7 million, or $6.25 per share. This compares with $72.8 million, or $4.66 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.4% to $1.508 billion from $1.514 billion last year.
Dillard's Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $97.7 Mln. vs. $72.8 Mln. last year. -EPS: $6.25 vs. $4.66 last year. -Revenue: $1.508 Bln vs. $1.514 Bln last year.
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