Direktvertrieb legt weiter zu

BERLIN (dpa-AFX) - Private Verkaufspartys und Vertreterbesuche kommen bei der Kundschaft in Deutschland weiterhin an. Die Umsätze im sogenannten Direktvertrieb betrugen im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden Euro, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Bezug auf Zahlen des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland berichten. Das entsprach einem Plus von sieben Prozent und war damit ein stärkerer Zuwachs als im Einzelhandel insgesamt.

Verkauft werden vor allem Energie- und Kommunikationsdienstleistungen, Haushaltswaren, Lebensmittel, Bekleidung und Kosmetik. Doch auch viele Bauprodukte und Versicherungen werden per Direktvertrieb unter die Leute gebracht. Wichtigste Vertriebswege sind nach einer Branchenumfrage Partyverkäufe und angekündigte Vertreterbesuche.

Den Zahlen zufolge sank die Zahl der Verkäuferinnen und Verkäufer im Direktvertrieb um drei Prozent auf gut 291 000. "Die Pioniere des deutschen Direktvertriebs gehen in den Ruhestand", sagte Verbandschefin Elke Kopp. "Unsere Aufgabe ist es, dass wir neue Menschen für uns begeistern."/bf/DP/stw