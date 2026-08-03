Dixon Technologies (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dixon Technologies (India) hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 118,00 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dixon Technologies (India) 46,47 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 155,48 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dixon Technologies (India) 128,36 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at