DJI Holdings Aktie
WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91
|
18.11.2025 13:00:00
DJI Osmo Action 6: Actionkamera mit variabler Blende
Die Actioncam DJI Osmo Action 6 kommt mit einem 1/1,1-Zoll-Quadratsensor, der hohe Bildqualität verspricht. Die Blende lässt sich von f/2,0 – f/4,0 variieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DJI Holdings PLCmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.