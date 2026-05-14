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14.05.2026 06:31:29
DKSH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DKSH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,31 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,310 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,35 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 2,22 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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