Dlala Brokerage and Investment Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dlala Brokerage and Investment Company gab am 22.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,02 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,1 Millionen QAR gegenüber 6,0 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at