06.11.2025 06:31:29
DMC Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DMC Global hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DMC Global -8,270 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 152,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 151,5 Millionen USD.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
