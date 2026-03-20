dMY Squared Technology Group A legte Quartalsergebnis vor

dMY Squared Technology Group A hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 USD. Im Vorjahr waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at