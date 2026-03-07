SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
07.03.2026 04:03:20
Do Americans support Trump's Iran war?
US strikes on Iran are driving up oil prices and inflation. Does Trump's MAGA base back this war?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!