Dobrindt fordert von Iran Verzicht auf weitere Eskalation

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat den iranischen Luftangriff auf Israel "auf das Schärfste" verurteilt und von Teheran einen Verzicht auf eine weitere Verschärfung der Lage verlangt. "Wir stehen fest an der Seite Israels und fordern den Iran auf, jede weitere Eskalation zwingend zu unterlassen", erklärte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag am Sonntag in Berlin. Er fügte hinzu: "Die Bundesregierung ist aufgefordert, jetzt im G7-Format über mögliche Reaktionen und eine Verschärfung der Sanktionen gegenüber dem Iran zu beraten."

Italien hat als aktuelles Vorsitzland der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien für den frühen Sonntagnachmittag eine Videoschalte der Gruppe einberufen, um über den iranischen Angriff auf Israel und dessen Folgen zu beraten. Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs von sieben großer Industriestaaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA./bk/DP/he