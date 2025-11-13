Dobrindt: Gut integrierte Syrer können hier Zukunft haben

BERLIN (dpa-AFX) - Gut integrierte Syrer sollen nach Auskunft von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt eine Aussicht auf eine Zukunft in Deutschland haben. "Wer sich integriert und arbeitet, hat eine Bleibeperspektive. Wer sich nicht integriert, wer nicht arbeitet, hat die Perspektive, nach Syrien zurückzukehren", sagte der CSU-Politiker dem "Spiegel".

Zugleich bekräftigte Dobrindt seinen Willen zu Abschiebungen in das Land. Gespräche dazu liefen. "Sobald die Vereinbarung steht, schieben wir Straftäter und Gefährder ab."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dringt auf eine schnelle Wiederaufnahme der Abschiebungen nach Syrien. Kürzlich hatten Äußerungen von Außenminister Johann Wadephul für Irritationen in der Union gesorgt. Der CDU-Politiker hatte bei einem Besuch einer weitgehend zerstörten Vorstadt von Damaskus angezweifelt, dass angesichts der Zerstörung dort kurzfristig eine große Zahl Flüchtlinge freiwillig zurückkehren werde. Ergänzend hatte er gesagt: "Die ganz wenigen Ausnahmefälle von wirklich schweren Straftätern, die sind natürlich auch zu lösen durch eine Rückführung hier nach Syrien."/hrz/DP/jha