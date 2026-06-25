Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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25.06.2026 15:54:26
Does Micron's New and Improved Price Make Sense After Earnings?
Computer memory specialist Micron (NASDAQ: MU) stock surged 19.2% Thursday morning after crushing analyst forecasts for fiscal Q3 earnings.Wall Street had expected Micron to earn $20.78 per share, adjusted for one-time items, on $35.8 billion in quarterly sales. Micron actually earned $25.11 per share, and its sales quadrupled year over year to $41.5 billion. Image source: Micron.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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