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18.05.2026 06:31:29
Dohler SA präsentierte Quartalsergebnisse
Dohler SA hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 BRL. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,8 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 135,4 Millionen BRL.
Redaktion finanzen.at
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