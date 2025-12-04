Dollar General Corporation Aktie

Dollar General Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

04.12.2025 13:03:06

Dollar General Corporation Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Dollar General Corporation (DG) released earnings for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $282.66 million, or $1.28 per share. This compares with $196.53 million, or $0.89 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $10.649 billion from $10.183 billion last year.

Dollar General Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $282.66 Mln. vs. $196.53 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $0.89 last year. -Revenue: $10.649 Bln vs. $10.183 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $6.30 to $6.50

