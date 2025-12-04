Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|
04.12.2025 13:03:06
Dollar General Corporation Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Dollar General Corporation (DG) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $282.66 million, or $1.28 per share. This compares with $196.53 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $10.649 billion from $10.183 billion last year.
Dollar General Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $282.66 Mln. vs. $196.53 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $0.89 last year. -Revenue: $10.649 Bln vs. $10.183 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $6.30 to $6.50
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dollar General Corporationmehr Nachrichten
|
22:34
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
16:03
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Ausblick: Dollar General präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.12.25
|S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dollar General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Dollar General legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)