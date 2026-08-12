With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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12.08.2026 14:07:35
Dollar ticks up on Iran tension, with US data in focus
[LONDON] The dollar ticked higher on Wednesday (Aug 12), underpinned by renewed Gulf tensions, with markets focused on upcoming US economic data...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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