Don Quijote zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Don Quijote ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Don Quijote die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 9,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Don Quijote im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 573,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 550,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at