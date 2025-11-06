|
Dong-Ah Tire Rubber: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dong-Ah Tire Rubber veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dong-Ah Tire Rubber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1142,54 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 219,00 KRW je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent auf 918,73 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 848,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
