DONGBU HiTek legte Quartalsergebnis vor

DONGBU HiTek hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2027,60 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DONGBU HiTek noch ein Gewinn pro Aktie von 1714,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DONGBU HiTek 374,65 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 287,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at