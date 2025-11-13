Dongkook Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dongkook Industries stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 84,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongkook Industries einen Gewinn von -87,000 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 208,33 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,59 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at