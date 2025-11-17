DONGYANG EXPRESS präsentierte Quartalsergebnisse

DONGYANG EXPRESS präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 287,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DONGYANG EXPRESS -457,000 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DONGYANG EXPRESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,04 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 29,95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

