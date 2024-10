Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone

Der STOXX 50 performt am vierten Tag der Woche positiv.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,60 Prozent fester bei 4 462,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 4 441,09 Punkte an der Kurstafel, nach 4 435,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 473,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 441,09 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,402 Prozent zurück. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 24.09.2024, den Wert von 4 441,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 441,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 843,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 3,20 Prozent auf 48,02 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,70 Prozent auf 106,66 GBP), Richemont (+ 2,30 Prozent auf 128,95 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,91 Prozent auf 58,63 EUR) und Enel (+ 1,61 Prozent auf 7,24 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-0,94 Prozent auf 3,89 EUR), Nestlé (-0,49 Prozent auf 84,96 CHF), AstraZeneca (-0,30 Prozent auf 117,92 GBP), UniCredit (-0,30 Prozent auf 40,12 EUR) und Siemens (-0,19 Prozent auf 180,86 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 10 821 598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 473,918 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,07 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at