Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

Am Donnerstag fiel der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,91 Prozent auf 4 413,55 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,173 Prozent auf 4 446,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 446,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 405,33 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 512,46 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 4 508,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, lag der STOXX 50 bei 3 852,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,74 Prozent auf 38,03 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,71 Prozent auf 25,64 GBP), HSBC (+ 1,33 Prozent auf 6,85 GBP), BP (+ 0,59 Prozent auf 4,09 GBP) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 47,48 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen GSK (-2,34 Prozent auf 14,61 GBP), Enel (-1,98 Prozent auf 6,98 EUR), Richemont (-1,95 Prozent auf 130,90 CHF), Roche (-1,66 Prozent auf 261,20 CHF) und National Grid (-1,55 Prozent auf 10,13 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 59 372 143 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 472,269 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

