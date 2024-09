Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,40 Prozent auf 18 972,91 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,788 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,888 Prozent fester bei 18 877,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 711,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 987,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 806,16 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,89 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2024, den Wert von 18 421,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, stand der DAX bei 18 067,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 664,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,14 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 3,90 Prozent auf 129,05 EUR), BMW (+ 3,73 Prozent auf 77,30 EUR), Zalando (+ 3,59 Prozent auf 27,09 EUR), Daimler Truck (+ 3,20 Prozent auf 33,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,19 Prozent auf 59,45 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-2,57 Prozent auf 25,79 EUR), EON SE (-2,14 Prozent auf 13,25 EUR), Deutsche Börse (-1,42 Prozent auf 201,50 EUR), RWE (-1,27 Prozent auf 31,87 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,22 Prozent auf 32,31 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 730 887 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 234,058 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,66 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,10 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at