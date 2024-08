Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags

Am Donnerstagmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,49 Prozent auf 14 216,00 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 99,576 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,042 Prozent auf 14 292,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 286,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 205,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 335,48 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 0,236 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 01.07.2024, bei 14 421,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, stand der SDAX bei 14 297,43 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 13 624,01 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,86 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell BayWa (+ 8,62 Prozent auf 14,12 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,14 Prozent auf 19,12 EUR), AUTO1 (+ 2,82 Prozent auf 8,02 EUR), Grand City Properties (+ 1,74 Prozent auf 11,09 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,26 Prozent auf 6,43 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen DEUTZ (-6,00 Prozent auf 5,01 EUR), INDUS (-4,02 Prozent auf 21,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,37 Prozent auf 1,09 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,86 Prozent auf 61,10 EUR) und STRATEC SE (-2,71 Prozent auf 39,55 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 321 671 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX mit 7,423 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,80 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

