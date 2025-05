Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag

Der TecDAX gibt am Donnerstagmittag nach.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,82 Prozent leichter bei 3 816,35 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 667,830 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,515 Prozent leichter bei 3 866,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 887,00 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 816,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 868,41 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,346 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 3 423,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 857,03 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 22.05.2024, mit 3 452,20 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 11,05 Prozent zu Buche. 3 905,01 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell CompuGroup Medical SE (-0,09 Prozent auf 22,06 EUR), 1&1 (-0,11 Prozent auf 18,28 EUR), PNE (-0,27 Prozent auf 14,92 EUR), Deutsche Telekom (-0,35 Prozent auf 34,19 EUR) und HENSOLDT (-0,63 Prozent auf 78,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen freenet (-15,86 Prozent auf 29,72 EUR), EVOTEC SE (-4,41 Prozent auf 6,80 EUR), Siltronic (-3,76 Prozent auf 35,30 EUR), Bechtle (-3,28 Prozent auf 37,72 EUR) und Formycon (-2,41 Prozent auf 22,25 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der freenet-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 423 974 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 310,078 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

