Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Kursplus

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag klettert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 3 299,22 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 510,578 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 3 272,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,39 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 303,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 272,58 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,61 Prozent zurück. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 3 457,29 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 20.03.2024, bei 3 369,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 170,46 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,763 Prozent nach. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 15,13 Prozent auf 8,45 EUR), SMA Solar (+ 6,57 Prozent auf 30,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,55 Prozent auf 64,20 EUR), ATOSS Software (+ 2,91 Prozent auf 229,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,91 Prozent auf 19,45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Kontron (-0,40 Prozent auf 19,87 EUR), United Internet (-0,10 Prozent auf 20,08 EUR), Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 22,88 EUR), PNE (+ 0,14 Prozent auf 13,90 EUR) und JENOPTIK (+ 0,15 Prozent auf 26,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 726 365 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 205,432 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,73 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent an der Spitze im Index.

