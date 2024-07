Donnerstagshandel in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Heute zeigten sich die Börsianer in London optimistisch.

Im FTSE 100 ging es im LSE-Handel schlussendlich um 0,86 Prozent aufwärts auf 8 241,26 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,521 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 171,12 Punkten in den Handel, nach 8 171,12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 170,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 257,95 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,945 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 232,04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 975,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 519,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,73 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Smith Nephew (+ 6,87 Prozent auf 10,54 GBP), Bunzl (+ 2,90 Prozent auf 31,20 GBP), Barclays (+ 2,84 Prozent auf 2,24 GBP), Melrose Industries (+ 2,68 Prozent auf 5,74 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 2,51 Prozent auf 0,57 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Next (-1,91 Prozent auf 89,38 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,75 Prozent auf 84,35 GBP), Croda International (-1,34 Prozent auf 40,35 GBP), Haleon (-1,20 Prozent auf 3,22 GBP) und Halma (-0,99 Prozent auf 26,90 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 150 281 980 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 221,342 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

