Donnerstagshandel in Moskau: RTS präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag bewegte sich der RTS via MICEX letztendlich 0,61 Prozent leichter bei 985,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,688 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,203 Prozent auf 989,34 Punkte an der Kurstafel, nach 991,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 991,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 984,66 Zählern.

RTS-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang ein Minus von 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der RTS einen Stand von 1 050,99 Punkten auf. Der RTS lag noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 969,33 Punkten. Der RTS wies vor einem Jahr, am 05.10.2022, einen Stand von 1 061,97 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,31 Prozent. Bei 1 091,91 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Punkten.

Tops und Flops im RTS aktuell

Die Top-Aktien im RTS sind derzeit Yandex (+ 3,00 Prozent auf 2 451,00 RUB), Surgutneftegas (+ 2,88 Prozent auf 33,73 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 2,35 Prozent auf 56,73 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 1,18 Prozent auf 6 739,00 RUB) und NOVATEK (+ 1,13 Prozent auf 1 717,20 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil TMK (-2,86 Prozent auf 209,16 RUB), VSMPO-AVISMA (-2,24 Prozent auf 42 700,00 RUB), PIK (-2,16 Prozent auf 708,00 RUB), Federal Grid (-1,57 Prozent auf 0,12 RUB) und SOLLERS (-1,52 Prozent auf 1 002,50 RUB).

RTS-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via MICEX 64 884 390 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,517 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Blick

Die Gazprom PJSC-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten auf. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at