Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags in Grün

Am Donnerstag legt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,53 Prozent auf 33 784,33 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,282 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,579 Prozent tiefer bei 33 081,87 Punkten in den Handel, nach 33 274,58 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 33 450,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 33 798,90 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 3,83 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 02.10.2023, bei 33 433,35 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 02.08.2023, einen Stand von 35 282,52 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 32 147,76 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,96 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,23 Prozent auf 105,15 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,71 Prozent auf 21,40 USD), American Express (+ 2,83 Prozent auf 150,60 USD), Caterpillar (+ 2,82 Prozent auf 238,36 USD) und Chevron (+ 2,53 Prozent auf 147,62 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Travelers (-0,66 Prozent auf 168,17 USD), Merck (-0,01 Prozent auf 102,84 USD), Microsoft (+ 0,48 Prozent auf 347,74 USD), UnitedHealth (+ 0,70 Prozent auf 535,33 USD) und Walmart (+ 0,72 Prozent auf 166,05 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 389 502 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,518 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

