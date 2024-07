Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2,24 Prozent tiefer bei 20 211,36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,068 Prozent schwächer bei 20 661,41 Punkten in den Handel, nach 20 675,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 20 165,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 672,10 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,895 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 210,18 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 307,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 119,06 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 22,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 7,94 Prozent auf 3,40 USD), JDcom (+ 6,99 Prozent auf 28,63 USD), CoStar Group (+ 4,68 Prozent auf 75,20 USD), Enphase Energy (+ 4,62 Prozent auf 111,68 USD) und Moderna (+ 4,58 Prozent auf 122,82 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-8,44 Prozent auf 241,03 USD), Arm (-7,12 Prozent auf 173,19 USD), Lam Research (-5,98 Prozent auf 1 059,94 USD), NVIDIA (-5,57 Prozent auf 127,40 USD) und Applied Materials (-5,38 Prozent auf 241,26 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 75 077 569 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,237 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at