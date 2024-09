NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Moderna von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 88 auf 70 US-Dollar gesenkt. Analystin Jessica Fye hatte laut ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zwar 2026 nicht mit einem Break-even des mRNA-Arzneispezialisten gerechnet. Dennoch kappte sie nach dem Reset der langfristigen Ziele ihre Schätzungen. Sie rechnet zwar ebenfalls in den kommenden Jahren mit einigen Produktstarts. Ihre Umsatzprognose für 2028 bleibt jedoch unter den 6 Milliarden US-Dollar, die Moderna für den operativen Durchbruch in diesem Jahr anstrebt./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 02:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 02:50 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.