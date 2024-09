Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Am Donnerstag fiel der CAC 40 via Euronext schlussendlich um 0,92 Prozent auf 7 431,96 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,336 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,489 Prozent leichter bei 7 464,28 Punkten, nach 7 500,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7 498,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 431,96 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 2,58 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der CAC 40 auf 7 148,99 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 006,57 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Stand von 7 254,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 1,31 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 268 347 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 335,145 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Stellantis-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at