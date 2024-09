Donnerstagshandel in Zürich: SLI letztendlich auf grünem Terrain

Am Abend wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,84 Prozent stärker bei 1 967,27 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,865 Prozent höher bei 1 967,75 Punkten in den Handel, nach 1 950,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 960,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 977,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,844 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.08.2024, den Stand von 1 991,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 949,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wurde der SLI mit 1 733,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,55 Prozent zu. Bei 2 023,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 7,16 Prozent auf 0,96 CHF), VAT (+ 3,32 Prozent auf 417,30 CHF), Sika (+ 3,14 Prozent auf 276,20 CHF), Partners Group (+ 3,06 Prozent auf 1 229,00 CHF) und Swatch (I) (+ 2,54 Prozent auf 157,30 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swisscom (-1,27 Prozent auf 542,50 CHF), SGS SA (-1,17 Prozent auf 94,42 CHF), Kühne + Nagel International (-0,49 Prozent auf 242,50 CHF), Temenos (-0,42 Prozent auf 59,75 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 85,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 418 010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 235,786 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at