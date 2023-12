Donnerstagshandel in Zürich: SLI letztendlich fester

Am Donnerstag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 1,17 Prozent höher bei 1 793,43 Punkten. In den Handel ging der SLI 1,21 Prozent stärker bei 1 794,05 Punkten, nach 1 772,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 806,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 784,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,70 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 1 698,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wurde der SLI auf 1 746,93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wurde der SLI mit 1 705,10 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 6,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 13,45 Prozent auf 2,16 CHF), Straumann (+ 10,40 Prozent auf 136,90 CHF), Sika (+ 7,32 Prozent auf 271,10 CHF), Geberit (+ 6,25 Prozent auf 547,00 CHF) und Richemont (+ 4,11 Prozent auf 124,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swiss Re (-4,93 Prozent auf 95,50 CHF), Roche (-2,67 Prozent auf 245,90 CHF), Zurich Insurance (-1,79 Prozent auf 445,60 CHF), Novartis (-1,30 Prozent auf 85,58 CHF) und Givaudan (-0,78 Prozent auf 3 442,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 16 364 792 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,942 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,16 Prozent, die höchste im Index.

