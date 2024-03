Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der SMI zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 11 710,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,287 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,339 Prozent schwächer bei 11 750,45 Punkten, nach 11 790,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 779,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 688,35 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,651 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 213,64 Punkten gehandelt. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 11 209,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wies der SMI einen Stand von 10 716,72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 4,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,57 Prozent auf 483,30 CHF), Logitech (+ 1,71 Prozent auf 83,42 CHF), Sonova (+ 1,58) Prozent auf 289,30 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 113,15 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,62 Prozent auf 42,31 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Life (-5,32 Prozent auf 630,60 CHF), Roche (-3,57 Prozent auf 232,40 CHF), Kühne + Nagel International (-2,00 Prozent auf 239,60 CHF), Partners Group (-1,03 Prozent auf 1 293,50 CHF) und Nestlé (-0,42 Prozent auf 95,08 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 888 299 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 256,386 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,91 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,80 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

