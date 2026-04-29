|
29.04.2026 09:51:52
Doosan Enerbility Q1 Consolidated EBIT Rises
(RTTNews) - Doosan Enerbility Co. (034020.KS), on consolidated basis, reported first quarter net income of 60 billion Korean Won compared to a loss of 21 billion won, prior year. EBIT was 234 billion won, up 63.9%. EBIT increased on sales growth and improved profitability at Enerbility & Fuel Cell.
First quarter sales were 4.26 trillion Korean Won, an increase of 13.7% from last year. Sales increased, driven by Enerbility, Bobcat, and Fuel Cell.
Shares of Doosan Enerbility are trading at 1,29,200 Korean Won, up 1.10%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.